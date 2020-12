James Harden risponde alle voci sullo strip club, implicitamente ammettendo di aver violato il protocollo

Prima dell’esito dell’indagine della NBA sul video che è circolato nelle ultime ore, che lo ritraeva in un locale durante una festa, James Harden ha provato a fare chiarezza sfruttando i propri canali social. La stella degli Houston Rockets ha pubblicato poco fa una storia su Instagram che recita:

Una cosa dopo l’altra. Sono andato a mostrare affetto ad una mia concittadina al suo evento (che non era in uno strip club) perché sta diventando una boss e sta mettendo le sue persone nella posizione di poter avere successo, e ora questo è un problema. Ogni giorno ce n’è una nuova. Non importa quante volte le persone cerchino di infangare il mio nome, non ci riuscirete. Il vero rimarrà sempre al top.

Ora, sebbene possa essere vero che non si trattava di uno strip club, Harden ha implicitamente ammesso di aver violato il protocollo anti-Covid della NBA, dal momento che è vietato per i giocatori partecipare a tali eventi e lo sarà per tutta la stagione, così da evitare il contagio e rischiare di mettere a repentaglio l’annata.

