Draymond Green spiega perché Wembanyama non merita il Difensore dell’Anno

Dopo la pausa dell’All Star Weekend, Victor Wembanyama è tornato in campo carichissimo giocando il miglior basket della sua prima stagione in NBA. Grazie alle sue prestazioni sia in attacco che in difesa, Wemby ha ricevuto tantissimi complimenti e il giornalista Kevin O’Connor settimana scorsa ha addirittura previsto che, se non subirà gravi infortuni, la stella dei San Antonio Spurs è destinata a diventare il miglior difensore della storia NBA. Sebbene Wembanyama sia già oggi un grandissimo difensore, Draymond Green non pensa che meriti di vincere il premio di Difensore dell’Anno.

Il giocatore degli Warriors, Difensore dell’Anno nel 2017, ha spiegato il perché questa sua affermazione nel suo podcast The Draymond Green Show: “Wemby è 12° in NBA in recuperi, 1° in stoppate. Sono ottimi numeri e con gli anni, mentre la sua squadra migliorerà, credo che non siano destinati a scendere. Manterrà queste cifre e avrà occasione di vincere il Difensore dell’Anno, ma non penso ce la farà quest’anno. Anche se Rudy Gobert non stesse disputando la stagione che sta disputando e Minnesota non stesse disputando la stagione che sta disputando, non credo che si possa dare questo premio a qualcuno che fa parte della 24° difesa della NBA. Se invece argomentate in suo favore, allora dovete ridimensionare le pretese per Jayson Tatum e l’MVP. Non potete dire che i Celtics debbano prima vincere il titolo per dare l’MVP a Tatum. Altrimenti si fanno figli e figliastri”.