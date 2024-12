Scafati crolla a Bologna, coach Pilot: “Responsabilità mia ma deluso dalla squadra, ci saranno conseguenze”

Netta sconfitta per la Givova Scafati, travolta dalla Virtus Bologna con il punteggio di 97 a 71 in una gara che ha visto i campani cedere di schianto nel secondo tempo. Dopo un avvio equilibrato, il divario tra le due squadre è cresciuto progressivamente, lasciando i ragazzi di coach Damiano Pilot senza risposte contro una Virtus Bologna in grande spolvero contro Scafati.

Nel post-partita, Pilot non ha nascosto la sua amarezza, assumendosi le responsabilità ma lanciando anche un chiaro segnale alla squadra:

“Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Sono molto deluso però da quello che ho visto oggi: questa squadra da quando lavora con me aveva dimostrato di voler essere una versione diversa di quella precedente. Oggi usciamo dal campo con la consapevolezza di non aver dato tutto quello che potevamo, ne sono certo. Non ci siamo applicati su ciò che avevamo preparato: questo è grave e porterà a delle conseguenze”.

Le parole di Damiano Pilot dopo Virtus Bologna-Scafati Basket mettono in luce non solo il disappunto per la prestazione, ma anche la volontà di apportare correttivi immediati per evitare altri passi falsi in una stagione complicata.

La prossima sfida per Scafati sarà contro la Pallacanestro Trieste, domenica 5 gennaio alle 17:30 alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano. Un’occasione importante per i campani, che dovranno mostrare un atteggiamento completamente diverso per ritrovare il feeling con la vittoria e soddisfare le aspettative del loro allenatore.

Fonte e immagine in evidenza: ufficio stampa Scafati Basket

Leggi anche: VIDEO: Houston-Miami, CHE SCINTILLE! 6 espulsi in totale