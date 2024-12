VIDEO: Houston-Miami, CHE SCINTILLE! 6 espulsi in totale

La sfida tra Houston Rockets e Miami Heat non sarà ricordata solo per il risultato finale, ma per i momenti di tensione che hanno caratterizzato gli ultimi istanti di gioco.

Con gli Heat avanti 99-94 a 35.7 secondi dalla sirena, un alterco tra Amen Thompson e Tyler Herro ha scatenato una rissa che ha portato all’espulsione di ben 6 protagonisti.

La miccia è esplosa quando Thompson ha scaraventato Herro a terra durante un confronto acceso. L’incidente ha fatto scattare un intervento generale, con entrambe le panchine che sono entrate in campo per placare gli animi, finendo però per amplificare il caos. Gli arbitri, dopo aver rivisto le immagini, hanno deciso per l’espulsione di Thompson e Herro, ma anche di Jalen Green, del coach dei Rockets, Ime Udoka, e del suo assistente Ben Sullivan. Tra gli Heat, a condividere la stessa sorte è stato Terry Rozier.

Non è stata l’unica scena controversa della serata: poco prima Fred VanVleet era stato allontanato per aver messo le mani sull’arbitro durante una protesta.

Nonostante il clima incandescente, gli Heat di coach Erik Spoelstra sono riusciti a mantenere la calma e a portare a casa una vittoria preziosa per 104-100, ribaltando nel finale la pressione di Houston.

Questo episodio segna una nuova pagina di rivalità accesa tra le due squadre, lasciando l’NBA con il compito di valutare eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. Le sanzioni potrebbero includere multe e sospensioni, rendendo ancora più atteso il prossimo incontro tra Rockets e Heat.

