Scariolo fa irritare la Virtus Bologna, patron Zanetti valuta l’esonero

Clima non proprio idilliaco in casa Virtus Bologna.

Sergio Scariolo ha velatamente criticato la campagna acquisti delle V Nere, facendo trasparire di non essere soddisfatto del roster allestito. Il coach ha fatto spesso riferimento al taglio delle risorse a disposizione, addossando alla società la responsabilità di alcune scelte, come quella di escludere Iffe Lundberg dalle amichevoli.

Dall’altra parte, secondo Il Resto del Carlino, la società non avrebbe gradito e ritiene che gli sforzi per far arrivare Polonara e trattenere la coppia Shengelia – Cordinier avrebbero meritato maggiore apprezzamento. Anche il caso Lundberg, secondo la dirigenza, è stato di fatto creato dall’allenatore che lo scorso anno lo ha messo ai margini.

Il tono di Scariolo non è piaciuto per niente al patron Massimo Zanetti che ieri, secondo quanto riporta anche La Repubblica, sarebbe stato a un passo dal licenziamento del suo head coach. La cosa poi è rientrata, si andrà avanti con il tecnico bresciano, anche in virtù del contratto da un milione + bonus fino al termine della stagione. Il clima però, secondo il Carlino, è da “separati in casa”.