Sergio Scariolo ha già messo da parte le fatiche di EuroBasket perché ora deve concentrarsi sulla lunga e complicata stagione con la Virtus Bologna. A tal proposito però ha parlato anche di mercato e del fatto che i bianconeri probabilmente sono meno forti di quanto avevano pensato nei lunghi. Ecco che quindi saranno molto vigili da questo punto di vista e chissà che magari presto Sergio Scariolo e Juancho Hernangomez si rivedranno in Italia.

“Tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del nostro club, forse Juancho Hernangomez sarebbe la ciliegina sulla torta, il fir perfetto”.

“Emotivamente e tecnicamente, chiunque di quei giocatori, conoscendo la propria capacità di fare qualcosa di positivo, anche se non necessariamente tutti con tanto talento, so che potrebbero entrare con produttività in una squadra come la nostra. Ma parlando di qualsiasi necessità per il ruolo, sicuramente sarebbe Juancho l’uomo di cui avremmo bisogno”, ha aggiunto a proposito del resto dell’attuale roster spagnolo.

A proposito di integrazioni, la Virtus Bologna ne ha fatte parecchie quest’estate. Non solo sono riusciti a mantenere una buona quantità di giocatori di livello come Tornike Shengelia e Mam Jaiteh, ma hanno anche portato in Italia anche Jordan Mickey, Semi Ojeleye e Iffe Lundberg, tra gli altri. Scariolo si assicurerà anche Juancho Hernangomez a stagione in corso?

Leggi anche: Perché Giannis Antetokounmpo crede che Steph Curry sia il miglior giocatore di basket al mondo