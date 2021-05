Scontro Legabasket-FIP: Gandini vuole salvare Cantù, Petrucci no

Quest’oggi si è tornati a parlare di blocco della retrocessione di Cantù ma Legabasket e FIP non sono d’accordo, vedendo le parole di Gianni Petrucci e Umberto Gandini.

Il presidente di Lega aveva dichiarato a Massimo Selleri de Il Resto del Carlino che stavano lavorando al blocco della retrocessione dei brianzoli e hanno tempo fino al 30 giugno. Il presidente federale dal canto suo invece ha ribadito che Cantù è retrocessa e l’ha fatto tramite un comunicato ufficiale:

La Federazione Italiana Pallacanestro, leggendo quanto dichiarato dal Presidente della LBA in merito al possibile blocco delle retrocessioni per la stagione corrente, conferma che tale argomento non sarà oggetto di nuovi confronti anche per rispetto della serietà dell’intero movimento cestistico.

Il Consiglio federale, nel corso della sessione di lavoro dello scorso 7 maggio, ha approvato la relazione del Presidente che non prevede il blocco delle retrocessioni e ribadisce che la stagione sportiva si concluderà con le regole d’ingaggio statuite.

I format dei campionati, gli organici, promozioni e retrocessioni, sono di pertinenza della Federazione che si assume la responsabilità di operare nell’interesse collettivo, contemperando le diverse esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria.

Anche in questo caso, la non eccellente comunicazione di Legabasket e FIP nelle persone di Petrucci e Gandini non fanno bene ai tifosi di Cantù e al movimento basket in generale.

