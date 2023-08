“Scugnizzi per Sempre” su Rai 2: i dati degli ascolti delle prime due puntate

Lunedì sera, dalle ore 22 fino a poco prima di mezzanotte, sono andate in onda su Rai 2 le prime due puntate di “Scugnizzi per Sempre”. Si tratta di una docu-serie che racconta le gesta della Juvecaserta di fine anni ’80 e inizio anni ’90, quella che vinse poi lo Scudetto nel 1991 trascinata da “El Diablo” Vincenzo Esposito, da Nando Gentile e dalla superstar Oscar Schmidt.

Come riportato dal sito davidemaggio.it, le prime due puntate su Rai 2 hanno coinvolto 300.000 spettatori pari al 2.5% di share. Dati importanti se si pensa che era un programma in seconda serata. Basti pensare che Gara-7 di Finali Scudetto, ad un orario migliore anche se trasmessa su NOVE e non sulla Rai, registrò a giugno 455.00 spettatori. La docu-serie è composta di 6 episodi: altri 2 verranno trasmessi sempre alle 22 domani, 24 agosto, mentre gli ultimi 2 il 25 agosto alla stessa ora. Tutti e 6 gli episodi sono comunque già disponibili sulla piattaforma di streaming Rai Play.