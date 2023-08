Clamoroso, la Stella Rossa vicina a un altro colpaccio: ecco Alexey Shved

La Stella Rossa Belgrado potrebbe presto piazzare un altro colpaccio: Alexey Shved.

I serbi sono vicini alla classica ciliegina sulla torta, il colpo da 90 che impreziosirebbe un mercato fin qui principesco. Secondo Telegraf, infatti, i biancorossi sarebbero in trattative avanzate con Alexey Shved. Il giocatore russo ha lasciato il CSKA Mosca da qualche settimane, vista la perdurante esclusione delle squadre del suo Paese dalle Coppe e una situazione economica sempre più precaria.

Shved ha parlato con diverse squadre di EuroLega ma nessuna aveva finora affondato il colpo, al contrario di alcune formazioni cinesi. Quelle orientali però sono piste meno gradite alla guardia che vuole calcare ancora il massimo palcoscenico europeo. Adesso l’assalto della Stella Rossa che comporrebbe un pacchetto esterni stellare, dopo aver già piazzato i colpi Shabazz Napier e Milos Teodosic. Vedremo se la trattativa si concretizzerà nelle prossime ore, consentendo a Shved di giocare in Europa fuori dalla Russia per la prima volta in carriera, a 34 anni.

Nel frattempo la Stella Rossa sta provando a liberarsi del contratto di Miroslav Raduljica, lo scorso anno impiegato pochissimo. Una buonuscita consentirebbe ai serbi di liberarsi del contratto del centro e recuperare delle risorse da investire nell’offerta per Shved. Al momento il lungo, sempre secondo Telegraf, non si sarebbe aggregato alla squadra per l’inizio della preparazione. Chiaro segnale di uno status da separato in casa che prelude alla separazione, per la quale le parti stanno cercando un accordo.

Foto: FIBA