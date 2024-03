“Sei un TIKTOKER!”, Chris Paul espulso contro gli Indiana Pacers

Chris Paul questa notte è stato espulso nel corso della gara contro gli Indiana Pacers per doppio tecnico. La point guard dei Golden State Warriors, 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist prima dell’espulsione, ha ricevuto due falli tecnici nel finale, a partita quasi virtualmente finita, uscendo dal campo con appena 6.6 secondi sul cronometro.

Nel post-partita CP3 ha spiegato il dialogo tra lui e l’arbitro Tony Brothers, molto particolare: “Il vecchio Tony mi stava parlando, quindi anche io gli ho parlato. L’ho chiamato TikToker e mi ha dato il primo tecnico. Ho solo detto “TikToker”. Poi ho detto che aveva troppo potere e me ne ha dato un secondo”.

Evidentemente una provocazione che Brothers non ha per niente gradito. Paul dopo la gara ha anche utilizzato il suo profilo Instagram per dare un contesto alla provocazione. Nelle stories, Chris Paul ha postato il video di un’intervista a Tony Brothers preso proprio da TikTok.

Chris Paul said Tony Brothers gave him a technical foul for calling him a “Tik Tokker.” He was referencing this video, which is on Paul’s instagram story now.

Paul got two late techs for an ejection. pic.twitter.com/yvXrD88fgr

— Danny Emerman (@DannyEmerman) March 23, 2024