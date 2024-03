Milano fa un altro CAPOLAVORO: vince anche contro il Fenerbahçe e torna a sognare

Dopo aver dominato il Monaco mercoledì, l’Olimpia Milano rimane imbattuta in questo doppio turno di EuroLega grazie ad un’altra importante vittoria sul Fenerbahçe. I biancorossi giocano un grandissimo primo quarto, ma si fanno recuperare nel secondo tempo: a decidere nel finale è un canestro del solito Shavon Shields dopo il pareggio precedente di Mirotic.

Come detto, Milano è partita forte nel primo quarto grazie soprattutto a Nicolò Melli, toccando anche il +14: nel finale di frazione 6 punti di fila di Sanli hanno però accorciato sul 28-18 al 10′. L’inizio del secondo periodo ha lo stesso canovaccio, con l’Olimpia ad allungare fino a +17 grazie ad un parziale di 5-0 firmato interamente da Melli. Il Fenerbahçe ha prima risposto con un break di 0-7 della coppia Motley-Dorsey e successivamente in chiusura di primo tempo, grazie ad un secondo 0-7, è tornato a -7 (43-36) alla pausa lunga.

Le triple di Scottie Wilbekin hanno tenuto il Fener incollato alla partita nel terzo quarto: i turchi sono tornati a -3 prima di un parziale meneghino di 7-0 che ha fissato il punteggio sul 54-44. L’ultima frazione si è aperta con 5 punti consecutivi di Motley per il nuovo -3 gialloblu, anche se per il sorpasso gli ospiti hanno dovuto attendere quando mancavano meno di 4′ da giocare. Un’altra tripla di Wilbekin in faccia a Melli è valsa il 68-69. Proprio quando sembrava l’ennesima partita sfuggita di mano alla squadra di Messina, prima Hall ha riportato Milano a +1 e poi, dopo un 4-0 Fener, Mirotic ha raccolto un tap-in a rimbalzo di Voigtmann per segnare il 73-73. In uscita dal timeout una tripla sbagliata da Wilbekin ha aperto la strada al possibile controsorpasso Olimpia, arrivato con un tiro dal mid-range di Shields. È stato alla fine il canestro decisivo, nonostante una clamorosa tripla di Biberovic dall’angolo che, a 8” dalla sirena, ha rischiato di mettere tutto in discussione. Nonostante la paura anche per l’ultimo possesso, che Milano ha seriamente rischiato di regalare in uscita dal timeout, l’Olimpia ha alla fine vinto 77-76.

Milano sale così sul 14-17 in classifica, agganciando Efes, Valencia e soprattutto Partizan Belgrado, che attualmente occupa l’ultima posizione per il Play-in, la decima. Insomma sarà una corsa a 4 per un’ultima posizione nella post-season, con 3 partite da giocare non sarà facile ma nemmeno impossibile. L’Olimpia giocherà settimana prossima a Kaunas, poi il derby in casa contro la Virtus Bologna per poi concludere la stagione regolare contro il Maccabi Tel-Aviv.

Milano: Poythress 9, Bortolani, Tonut 6, Melli 17, Napier 6, Flaccadori, Hall 7, Caruso NE, Shields 15, Mirotic 13, Hines, Voigtmann 4.

Fenerbahçe: Motley 13, Wilbekin 15, Sanli 6, Papagiannis, Hayes-Davis 10, Biberovic 13, Noua, Guduric 8, Dorsey 9, Calathes 2, Madar NE, Sestina.

Foto: Olimpia Milano