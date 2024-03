Nessun bracket sopravvive al primo turno della March Madness

La March Madness NCAA è uno degli eventi sportivi americani più seguiti dell’anno dagli appassionati di sport a stelle e strisce, comparabile al Superbowl e alle NBA Finals: nel mese di Marzo, infatti, da decenni le migliori squadre di basket collegiale si sfidano per conquistare il trofeo più ambito, in un tabellone a 64 squadre che coinvolge anche migliaia di scommettitori nel mondo.

È infatti consuetudine per gli americani (e non solo) stilare il proprio tabellone pronosticando l’esito delle partite (67 totali, 4 round preliminari e Final Four incluse) anche se finora non si è ai verificato un perfect bracket, ovvero qualcuno che abbia azzeccato tutte le squadre vincenti durante la March Madness.

Quest’anno non fa eccezione, dato che sono stati ben 11 gli upset del primo turno, alcuni davvero impronosticabili, che hanno fatto azzerare completamente il conto degli scommettitori ancora in corsa per il bottino pieno.

