Nikola Mirotic, un silenzio assordante che può far sperare i tifosi di Milano?

Nikola Mirotic, che sembrava promesso sposo al Partizan Belgrado, alla fine ha deciso di abbandonare l’opzione Serbia per trasferirsi da qualche altra parte in Europa. Ma in questo momento non si sa qual è quella parte in Europa. Questo silenzio intorno a Nikola Mirotic può far sperare i tifosi dell’EA7 Milano?

Escluse le piste serbe, perché è stato lui stesso a escluderle con il suo post Instagram che vi abbiamo raccontato qui, rimangono le due greche, il Monaco e l’Olimpia Milano. Dalla Grecia continuano a ribadire che l’ispano-montenegrino non vuole andare ad Atene e che le uniche due alternative sono Milano o Monaco. Il Monaco però ha speso una marea di soldi per Kemba Walker e ha trattenuto anche Mike James, più gli altri a roster che non è che costano pochissimo, oltre al fatto che BasketNews ha confermato che si sono ritirati dalla corsa all’ex Barça.

L’Armani ha finora messo in piedi un roster senza una fiche pesante e negli ultimi anni l’Olimpia ci ha sempre regalato nomi di un certo grido, almeno sulla carta: Mike James, Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Gigi Datome, Nicolò Melli, Kevin Pangos, Brandon Davies,… Nikola Mirotic sarà in questa lista di giocatori di Milano?