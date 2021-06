Giampaolo Ricci, (ex) capitano della Virtus Segafredo Bologna, sembra aver trovato un accordo pluriennale con l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il giocatore della Nazionale italiana era abbastanza indeciso sul suo futuro perché è legatissimo a Bologna ma Milano gli potrà dare la possibilità di giocare in EuroLega con continuità, cosa non certa con le VuNere.

Giampaolo Ricci non è l’unico obiettivo dell’Olimpia Milano nel reparto lunghi italiani perché il sogno continua a essere Nicolò Melli, compagno di squadra di Ricci in Nazionale durante il Preolimpico di Belgrado che inizierà questa settimana e che vedrà la nostra squadra affrontare il Portorico perché il Senegal ha dovuto dare forfait causa COVID.