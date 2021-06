Le voci su Damian Lillard che potrebbe unirsi ai Los Angeles Lakers sono sempre più insistenti negli ultimi giorni. I tifosi hanno fatto teorie folli su Lillard che collabora con LeBron James e Anthony Davis dopo l’ennesimo fallimento con i Portland Trail Blazers. Ora, un vecchio tweet di Damian Lillard ha mandato tutti in uno stato particolarmente frenetico in NBA, specialmente i tifosi dei Lakers. O almeno è quello che sembra.

“Se i Blazers mi dicessero che non mi vorrebbero più… andrei o agli Utah Jazz o ai Lakers”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 710 AM ESPN Los Angeles (@espnlosangeles)

Si tratta certamente di un tweet di 4 anni fa, sono cambiate moltissime cose nel mentre, però in questo momento potrebbe succedere davvero di tutto. Il tweet di Damian Lillard comunque è emblematico perché spiega quanto al fenomeno NBA dei Portland Trail Blazers piacciano i Los Angeles Lakers. E sappiamo anche che LeBron James e Anthony Davis faranno di tutto per provare a portarlo in California anche se a oggi è solo fantasbasket ma un domani non si sa mai…

