Sensazioni purtroppo confermate: rottura del crociato per Papagiannis dell’Efes

Alessandro Saraceno

Serata da dimenticare per l’Anadolu Efes Istanbul, che nella quinta giornata di EuroLeague ha perso in casa contro il Panathinaikos Atene, ma soprattutto ha dovuto fare i conti con due pesanti infortuni nel reparto lunghi. L’Efes ha comunicato ufficialmente che Georgios Papagiannis ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centro greco dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e resterà fermo per circa 8 mesi.

L’infortunio è avvenuto durante un tentativo di schiacciata: Papagiannis dell’Efes, atterrando in modo innaturale sulla gamba sinistra, ha subito avvertito un forte dolore. È stato soccorso immediatamente e trasportato in barella fuori dal campo, prima di essere portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Anche Ercan Osmani ai box: lesione alla spalla sinistra

Non è andata meglio a Ercan Osmani, che nella stessa partita ha riportato un infortunio alla spalla sinistra. Secondo quanto comunicato dall’Efes Istanbul, il giocatore ha già iniziato le terapie e dovrà restare fuori per circa tre settimane.

Gli infortuni di Papagiannis e Osmani si aggiungono a quello del centro Vincent Poirier, già ai box dopo un intervento al ginocchio effettuato prima di EuroBasket 2025. Una situazione complicata per coach Tomislav Mijatovic, che dovrà ora rivedere rotazioni e soluzioni interne per le prossime settimane di EuroLeague e BSL turca.

Leggi anche: Caso Luca Vildoza, in campo a Lione dopo l’arresto: 2 versioni a confronto

Alessandro Saraceno
