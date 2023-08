“Senza LeBron non vinci mai”, la risposta piccata di Kyrie Irving

Dopo il titolo NBA vinto nel 2016, Kyrie Irving non ha più trovato gloria nei Playoffs NBA.

Nel 2017 una nuova finale, stavolta persa contro i Golden State Warriors. Poi la separazione da LeBron James e post-season deludenti per Irving. Infortuni nel 2018 e nel 2020, eliminazioni al secondo turno nel 2019 e nel 2021 e poi sempre peggio: sweep al primo turno nel 2022 e la mancata qualificazione al Play-In nell’ultima stagione, la prima vissuta parzialmente a Dallas.

Basketball Forever ha ricordato questo percorso con una grafica pubblicata su X.

Kyrie Irving hasn’t had much success since leaving LeBron James 😳 pic.twitter.com/2s1lCwFMMz

La risposta di Irving è arrivata direttamente sui social: “Salvate questo tweet, ne riparliamo fra qualche anno”. Una replica piccata e combattiva da parte della stella dei Mavericks che pensa di poter tornare a vincere al fianco di Luka Doncic.

Pin this tweet and see what happens in the next few years.

Hélà

🤞🏾♾🪶

— Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) August 1, 2023