Il Milan si sta trasformando in una franchigia NBA

La tourneè americana ha avvicinato ancora di più il Milan al mondo NBA.

I rossoneri hanno giocato a Los Angeles a e Las Vegas con tantissimi punti di contatto con il mondo del basket a stelle e strisce. La società meneghina negli ultimi tempi ha svoltato nettamente verso la cultura urban, nel tentativo di coinvolgere la fan base più giovane. Una strategia che non sorprende, visto che la proprietà viene proprio dagli Stati Uniti.

Ed ecco allora che negli ultimi giorni il Milan è entrato spesso a contatto con il mondo NBA. Prima c’è stata la visita di Paolo Banchero a Los Angeles, poi quella di Gary Payton II in occasione dell’amichevole di Las Vegas con il Barcellona.

A margine di questo incontro, il Milan ha pubblicato un post su Instagram in collaborazione con gli stessi Golden State Warriors, sfruttando proprio l’incontro sul campo fra Payton II e il calciatore Davide Calabria, grande appassionato di basket.

C’è stato però anche un altro momento molto toccante, vale a dire la visita dei giocatori presso un murales dedicato a Kobe Bryant a Los Angeles. Le emozioni vissute dalla squadra sono state raccontate direttamente da un neo acquisto rossonero, Ruben Loftus-Cheek, anche lui grande fan del basket.

Dal punto di vista comunicativo i fan sono sempre più curiosi di conoscere aspetti extra-campo dei propri idoli. E il Milan sta sfruttando alla grande la passione per la pallacanestro di molti suoi giocatori per imprimere una svolta “urban” alla propria strategia di marketing.

In tal senso aiutano anche le recenti dichiarazioni di LeBron James che del Milan detiene una piccola quota. Così come il posizionamento sul mercato statunitense di Gerry Cardinale, recentemente visto alla festa di compleanno di Jennifer Lopez. Il patron del Milan è socio in affari del marito di J-Lo, Ben Affleck, con il quale ha prodotto Air, il docu-film (disponibile su Prime Video) che racconta la storia fra Nike e Michael Jordan.