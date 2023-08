Siamo già in clima Mondiale: Lituania e Argentina vincono sulla sirena (VIDEO)

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento al Mondiale con le varie nazionale impegnate in diversi match amichevoli.

Spettacolare quello di Kaunas fra la Lituania e la Georgia. Padroni di casa avanti anche di 19, rimonta dei georgiani trascinati da 30 punti di Toko Shengelia, ma proprio allo scadere arriva il tap-in di Tomas Dimsa per il 104-102 finale.

Game winning tip in by Tomas Dimša!!! No overtime tonight. 🤫#LTUbasketball #mesuzlietuva pic.twitter.com/fODxbQxGwK

— LTU Basketball (@ltu_basketball) August 1, 2023