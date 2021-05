Serbia, ecco la lista dei 25 pre-convocati per il Preolimpico di Belgrado

La Serbia sarà l’avversario più temibile dell’Italia al Preolimpico di Belgrado. Giocherà in casa e partirà nel girone parallelo a quello azzurro, con la possibilità di scontro in semifinale o, più probabilmente, in finale. Coach Igor Kokoskov, al suo primo impegno vero e proprio sulla panchina della Nazionale, potrà contare su un altissimo tasso di talento. La Serbia è arrivata seconda al Mondiale 2014 e alle Olimpiadi di Rio 2016, mentre ha deluso agli ultimi Mondiali, quelli del 2019, col quinto posto.

La lista di pre-convocati di Kokoskov comprende 25 giocatori, dai quali poi emergeranno i 12 che voleranno a Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio. I nomi più altisonanti sono ovviamente quelli di Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic e Milos Teodosic, ma c’è anche Vasilije Micic, fresco vincitore di due MVP di Eurolega, quello di stagione regolare e delle Final Four. In più anche altri giocatori NBA quali Boban Marjanovic, Nemanja Bjelica, Aleksej Pokusevski e Alen Smailagic, e stelle europee come Nikola Kalinic, Nikola Milutinov, Marko Guduric, Vladimir Lucic e Nemanja Nedovic.

Questa la lista completa dei 25:

Milos Teodosic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Danilo Andjusic, Ognjen Jaramaz, Branko Lazic, Nikola Kalinic, Vladimir Lucic, Ognjen Dobric, Dragan Milosavljevic, Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Filip Petrusev, Dalibor Ilic, Nikola Milutinov, Boban Marjanovic, Miroslav Raduljica, Alen Smailagic, Marko Guduric, Nikola Jokic, Aleksej Pokusevski, Vanja Marinkovic, Nemanja Nedovic.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.