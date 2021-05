In Gara-4 la tensione tra Kyrie Irving e i tifosi dei Boston Celtics, che ancora non hanno digerito il suo addio di 2 anni fa, è esplosa definitivamente. La stella dei Brooklyn Nets si è vista lanciare una bottiglietta d’acqua da un tifoso, poi arrestato e bannato dal TD Garden, mentre usciva dal campo. Poco prima lo stesso Irving, per rispondere ai costanti fischi che i fans biancoverdi gli hanno riservato nelle ultime 2 partite casalinghe, aveva calpestato volontariamente la faccia del leprecauno logo dei Celtics a centrocampo. Un gesto che voleva simboleggiare il disprezzo di Irving per la franchigia e, di conseguenza, per i suoi tifosi, e che ovviamente non è piaciuto a questi ultimi. Primo tra tutti, Kevin Garnett.

Garnett è stato una delle bandiere dei Celtics degli ultimi 20 anni, vincitore da MVP delle Finals dell’ultimo anello di Boston nel 2008. Il giocatore è sempre rimasto molto legato ai biancoverdi anche dopo la trade che lo portò a Brooklyn e successivamente a Minnesota. KG ha pubblicato una storia Instagram in cui ha commentato il gesto di Irving, condannandolo esplicitamente.

“Quindi nessuno dice nulla sul fatto che Kyrie ha calpestato Lucky [il nome del leprecauno che è anche la mascotte dei Celtics, ndr]?” – ha chiesto Garnett – “Facciamo finta di non averlo visto? Che c***o sta succedendo? Non si può fare una cosa del genere. Non è bello da alcun punto di vista. Dobbiamo essere migliori, per davvero”.

KG speaks on Kyrie stepping on the Celtics logo after the game last night. pic.twitter.com/4G4UWSpeEd — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021

