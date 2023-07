Serbia senza star: dopo Jokic e Micic, al Mondiale un altro assente importante

Sarà una Serbia davvero molto rimaneggiata quella che vedremo a fine agosto al Mondiale nelle Filippine. I balcanici hanno già perso Nikola Jokic e Vasilije Micic, entrambi fuori dai pre-convocati di coach Pesic per prendersi un’estate di riposo. Ora è stato annunciato che nemmeno Aleksej Pokusevski sarà a disposizione, out fino alla fine di agosto per un infortunio alla spalla.

Il 21enne degli Oklahoma City Thunder, nuovo compagno proprio di Micic, dovrà attendere ancora un mese per iniziare ad allenarsi con la palla. Non avrà quindi abbastanza tempo per rientrare in condizione e partecipare alla FIBA World Cup. Pokusevski non è un big ai livelli di Jokic e Micic, ma era uno dei pochi NBA rimasti alla Serbia e sicuramente un giovane di ottime prospettive, visti gli 8.1 punti di media segnati in NBA nell’ultima stagione.

La Serbia resta una formazione temibile, viste le presenze (almeno fino ad ora) di Bogdan Bogdanovic, Nikola Milutinov, Stefan Jovic e Marko Guduric, probabilmente però non al livello di favorite per il podio come Team USA, Francia e Spagna.