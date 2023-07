La Serbia poteva essere considerata una delle squadre favorite per un posto sul podio della FIBA World Cup 2023, nonostante le ultime avventure non siano andate benissimo (eliminati sia al Preolimpico che ad EuroBasket dagli Azzurri). Ma le ambizioni della squadra di coach Pesic sono state ora ridimensionate di molto, vista l’assenza di Nikola Jokic. La notizia è stata riportata da MozzartSport, celebre sito di informazione sportiva serbo.

La Federazione avrebbe provato incessantemente a tentare di convincere l’ultimo MVP delle Finals NBA a giocare, coinvolgendo anche Bogdan Bogdanovic. Ma Jokic è rimasto inamovibile: dopo una lunga e logorante stagione con i Denver Nuggets, chiusa col primo titolo in carriera, il lungo si riposerà.

Ma per la Serbia, Jokic potrebbe non essere l’unico assente: Vasilije Micic è in forte dubbio, mentre Nikola Kalinic ha già informato Pesic che non ci sarà. La squadra balcanica, vincitrice dell’argento alle Olimpiadi 2016 e quinta all’ultimo Mondiale, quello del 2019, dovrà fare affidamento sui big rimasti: Bogdan Bogdanovic, Boban Marjanovic e Nemanja Nedovic. Improbabile il ritorno di Nemanja Bjelica, che ha praticamente passato quasi l’intera stagione ai box. Un anno fa Milos Teodosic fu tagliato prima di EuroBasket, chissà che ora Pesic non torni a contare su di lui.

La Serbia sarà nel Girone B con Cina, Porto Rico e Sud Sudan.