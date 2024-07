Serge Ibaka lascia il Bayern Monaco per il Real Madrid?

Il Bayern Monaco ha annunciato che l’ala grande Serge Ibaka lascerà la squadra per unirsi a un altro club di EuroLeague, ovvero il Real Madrid.

Si prevede che Ibaka si trasferisca al Real Madrid, anche se all’inizio dell’estate l’ex Bayern Monaco ha negato di avere un accordo con il club spagnolo. Tuttavia, non ha negato di avere un’offerta dal Real Madrid, ma solo di aver già deciso la sua destinazione.

Ibaka dovrebbe unirsi a uno dei migliori centri dell’EuroLeague degli ultimi anni, Edy Tavares, mentre un altro giocatore spagnolo, Usman Garuba, che in precedenza aveva smentito il suo trasferimento al Real Madrid, ha ventilato il suo ritorno al club, come Eurohoops aveva riportato per primo dopo le Final Four di EuroLeague.

Insomma, stiamo parlando di un reparto lunghi da NBA per il Real Madrid, con il capoverdiano, il congolese con passaporto spagnolo e infine lo spagnolo prodotto del settore giovanile dei Blancos.

Vediamo se con questi 3 riusciranno a vincere l’EuroLega oppure dovranno inchinarsi di fronte al Panathinaikos o al Fenerbahce oppure a qualcun altro ancora. Solo il tempo e il campo ce lo potranno dire.

Leggi anche: Team USA scappa, poi soffre e alla fine vince contro l’Australia in un’amichevole ad Abu Dhabi