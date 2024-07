Trapani Shark, la storia d’amore con JD Notae non è ancora finita?

I Trapani Shark stanno costruendo il roster della prossima stagione e pare non abbiano abbandonato del tutto la pista JD Notae.

A confermarlo è il patron Valerio Antonini nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva a TeleSud:

“Abbiamo preso un coach straordinario, abbiamo tenuto Andrea Diana come secondo, il che dà l’idea che abbiamo in panchina qualcosa che in Italia non ha nessuno. Abbiamo già 8 dei 12 giocatori, tra due acquisti e sei confermati. I prossimi quattro colpi – o tre se decideremo di tenere JD Notae – saranno molto importanti che renderanno Trapani Shark pronti ai nastri di partenza per essere una delle protagoniste del campionato”, ha commentato Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark, sulla possibile conferma di JD Notae.

Insomma, sull’americano classe 1998 hanno messo gli occhi tutti, in Serie A – soprattutto – ma anche in Serie A, vedi per esempio Napoli. Ma potrebbe restare in Sicilia. Tutto probabilmente verrà deciso questa settimana, ora che Jasmin Repesa è atterrato a Trapani e ha pieno controllo della situazione. Di certo i 3/4 colpi che farà saranno di livello. Su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco, sentendo le parole di Antonini.

