VIDEO: Kiyan, figlio di Carmelo Anthony, VIRALE con una prestazione MOSTRUOSA

L’ex ala dei New York Knicks, Carmelo Anthony, è stato uno dei più grandi realizzatori della storia dell’NBA. Il figlio di Carmelo Anthony, Kiyan, ha raccolto qualche suggerimento dalla leggenda dell’NBA, vista la sua eccezionale prestazione alla competizione Nike EYBL Peach Jam 2024.

Kiyan Anthony ha segnato 40 punti con 15 su 19 dal campo e 5 su 6 da tre punti durante una delle partite della sua squadra, come mostrato da Overtime:

KIYAN ANTHONY JUST WENT OFF FOR 40 POINTS 🚨 @kiyananthony @NikeEYB 40 PTS

15/19 FG

5/6 3PT pic.twitter.com/oq7qcdngG5 — Overtime (@overtime) July 15, 2024

Anthony non ha avuto paura di mostrare le sue capacità di fronte a una concorrenza d’élite. Come si vede nel video, si è esibito in una serie di salti in step-back e di slash verso il canestro. Sarà interessante vedere come la giovane guardia continuerà a comportarsi negli ultimi giorni del prestigioso torneo Peach Jam.

Kiyan Anthony, figlio di Carmelo, è una guardia tiratrice di oltre 2 metri, inserita al 41° posto nella classifica di ESPN sulla classe 2025. Ha giocato per la Long Island Lutheran High School nella stagione 2023-24 e ha ricevuto offerte da diversi college e università di alto livello. La sua lista comprende Bryant University, Dayton, Florida State, George Mason e Manhattan. Memphis e l’alma mater del padre: Syracuse. Stiamo a vedere dove deciderà di accasarsi.

