Team USA scappa, poi soffre e alla fine vince contro l’Australia

Alcuni giorni dopo la vittoria contro il Canada, Team USA ha affrontato l’Australia in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli oceanici guidati da Patty Mills, con una marea di giocatori NBA, sono riusciti a tenere testa agli americani ma non riusciti a portare a casa la vittoria.

La gara è stata strana perché per 30 minuti Team USA ha dominato l’Australia con i soliti Anthony Davis ed Anthony Edwards, poi ha staccato la spina e ha rischiato di farsi recuperare. Al 30′ il tabellone luminoso dell’Ethiad Arena segnava +15 America, a fine gara solo +6.

Complici le tantissime palle perse, specialmente negli ultimi 10 minuti, e il mancato impiego nel finale dei più forti, gli australiani sono stati bravissimi a rientrare in partita e a obbligare gli statunitensi a giocare gli ultimi 3-4 minuti, difendendo e attaccando seriamente, altrimenti la figuraccia sarebbe stata inevitabile. Alla fine gli USA si sono imposti 98 a 92.

Decisivi per gli americani i 17 punti e 14 rimbalzi di Anthony Davis, che nelle gerarchie sembra aver scalzato Joel Embiid, pur essendo il giocatore di Philadelphia partito in quintetto, complice anche una condizione fisica del camerunense di origine non proprio eccelsa.

Tra due giorni, il 17 luglio, Team USA affronterà la Serbia di Nikola Jokic e il 20 luglio il Sud Sudan, paese africano emergente. Entrambe le partite si svolgeranno nell’ambito dello USA Basketball Showcase di Abu Dhabi.

Team USA: Tatum 7, James 10, Embiid 10, Edwards 14, Curry 3, Haliburton 6, Holiday 5, Adebayo 10, Davis 17+14R, Booker 16. All. Steve Kerr.

Australia: Daniels 14, Kay 7, Landale 20, Mills 5, Giddey 17, Exum 6, Green 6, Magnay 8, Reath 0, McVeigh 9, Ingles 0, Dellavedova 0. All. Brian Goorjian.