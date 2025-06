Sergio Scariolo, il futuro sarà ai Miami Heat?

Sergio Scariolo non allena una squadra di club da quasi 2 anni: ovvero da quando, a settembre 2023, non venne esonerato a sorpresa dalla Virtus Bologna per fare spazio a Luca Banchi. Naturalmente il coach bresciano ha mantenuto il suo incarico di CT della Nazionale spagnola, ma nel corso dei mesi è stato accostato a diverse altre panchine: perfino a quella del Real Madrid. Negli ultimi giorni è tornata d’attualità l’opzione NBA: secondo Eurohoops, una franchigia non nota avrebbe incontrato Scariolo negli USA in questi giorni. Ora sappiamo anche l’identità di quella squadra: sarebbero infatti i Miami Heat.

Secondo Alex Molina di Eurohoops, gli Heat vorrebbero inserire Sergio Scariolo nello staff di Erik Spoelstra dopo una stagione negativa, terminata con un 4-0 al primo turno di Playoff contro i Cleveland Cavaliers.

Scariolo ha alle spalle un’esperienza NBA di 3 anni ai Toronto Raptors, come assistente di Nick Nurse. In Canada il tecnico italiano ha vinto il titolo NBA del 2019 prima di tornare in Italia, nel 2021, appunto alla Virtus.