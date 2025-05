Sergio Scariolo nel mirino NBA: un team lo vuole incontrare negli USA

Sergio Scariolo, uno dei coach europei più rispettati e vincenti, potrebbe presto tornare in NBA. Secondo quanto riportato da Eurohoops, una franchigia NBA ha formalmente richiesto un colloquio con l’allenatore italiano, che si recherà negli Stati Uniti nei prossimi giorni per un incontro ufficiale.

