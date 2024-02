Sergio Scariolo pronto ad allenare un top team di EuroLega?

L’Anadolu Efes Istanbul ha deciso di esonerare coach Erdem Can a causa dei pessimi risultati conseguiti con la formazione biancoblu. I turchi stavano pensando di esonerarlo da oltre un mese e oggi sono arrivati a prendere definitivamente questa decisione. Ecco che quindi Sergio Scariolo potrebbe entrare in corsa per prendere il suo posto...

Secondo quanto scrivono in Turchia, le alternative sono sostanzialmente due ed entrambe di assoluto livello per l’Efes: Sergio Scariolo, appunto, e Dimitris Itoudis, che è stato esonerato poche settimane fa dai cugini, nonché acerrimi rivali, del Fenerbahce.

Tra le due opzioni, forse quella più percorribile è proprio quella dell’italiano ex Virtus Bologna perché il greco è l’ex allenatore del Fenerbahce e diciamo che non scorre proprio buon sangue tra le due tifoserie. Non siamo perciò così certi che accetterebbero di buon grado Itoudis.

Sergio Scariolo invece è universalmente riconosciuto come un grande allenatore, che ha fatto grandissime cose con la Spagna e ha vinto un titolo NBA. Quindi probabilmente il percepito dell’italiano nei confronti dei tifosi turchi dell’Efes è più alto rispetto al medesimo di Itoudis, per i motivi scritto poco sopra.

