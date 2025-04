Serie A di calcio rinviata dopo la morte di Papa Francesco: si ferma anche il basket?

Questa mattina, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A di calcio ha ufficialmente rinviato tutte le partite in programma per la 33ª giornata di campionato. La decisione è stata presa in segno di lutto nazionale per la morte del Pontefice, un evento che ha colpito profondamente l’intero Paese e il mondo dello sport, compreso il basket.

La sospensione del calcio ha aperto interrogativi anche sul resto del panorama sportivo italiano, in particolar modo sulla pallacanestro. Al momento, il calendario della Serie A di basket non prevede partite in programma oggi, ma resta fissata una sola gara di Serie A2, tra Fortitudo Bologna e Rimini.

Ad ora, la Lega Nazionale Pallacanestro non ha comunicato un eventuale rinvio, ma la situazione è in evoluzione. Non si esclude che la partita venga rinviata, anche per rispetto del lutto nazionale e in coerenza con la linea adottata dalla Serie A calcistica.

La scelta finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità sportive e locali. Intanto, il mondo dello sport italiano si unisce nel ricordo di Papa Francesco, attendendo ulteriori sviluppi anche nel basket. Per aggiornamenti in tempo reale, resta sintonizzato sui canali ufficiali della FIP e della LNP.

