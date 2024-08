Serie A, quali sono le uniche 2 squadre che spenderanno meno di 1 milione per gli stipendi?

Quest’anno in Serie A si spenderà tantissimo per gli stipendi, tant’è che 14 squadre su 16 spenderanno più di 1 milione, soglia non proprio banalissima per la storia recente del nostro campionato.

Secondo Giuseppe Sciascia su La Prealpina, le uniche 2 squadre di Serie A che investiranno meno di 1 milione nel monte stipendi sono la Vanoli Cremona e l’Estra Pistoia, che si fermeranno poco sotto questa cifra. Ricordiamo che a guidare la corsa c’è Milano con oltre 15 milioni, poi Virtus Bologna con circa 5, Venezia con 3 e a 2 milioni Brescia, Tortona e Trapani.

Naturalmente non è detto che i cremonesi e i toscani siano certi di essere in lotta retrocessione perché abbiamo visto squadre con budget da 800mila euro circa arrivare in finale Scudetto, vedi per esempio la Trento dei tempi d’oro di Salvatore Trainotti.

Certo, quest’anno Pistoia e Cremona partono un po’ dietro rispetto ad alcune ma hanno comunque dei roster competitivi e giocatori di livello. E chissà che magari una delle due sarà la rivelazione del campionato…

Alla fine l’anno scorso non partivano con i favori del pronostico e hanno stupito tutti, con i pistoiesi che sono addirittura riusciti a conquistare i playoff.

