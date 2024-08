Trapani Shark, ufficiale il COLPACCIO Tibor Pleiss e Antonini è EUFORICO: “Ha rinunciato all’EuroLega per noi!”

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Tibor Pleiss, centro tedesco di 218 cm e 122 kg proveniente da Anadolu Efes (Turchia).

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono emozionato di annunciare che mi unirò ai Trapani Shark. Voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi e non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e tutti i fans che mi hanno detto essere molto calorosi. Insieme possiamo raggiungere un grande successo: diamoci dentro!”.

Euforico il Presidente Antonini che ha voluto rivolgere un pensiero ai tifosi: “Cari tifosi granata, Vi immagino seduti stamane a fare colazione, seduti in un bar della città o in qualsiasi luogo familiare, esprimere un desiderio legato al vostro sport preferito, alla vostra squadra del cuore… e boom il desiderio diventa improvvisamente realtà: Tibor Pleiss rinuncia all’Eurolega e sceglie di unirsi a noi. Perché siamo Trapani Shark… where the dreams come true! Benvenuto Tibor! Andiamo a vincere insieme!”

LA SCHEDA

Tibor Pleiss, nato il 2 novembre 1989 a Bergisch Gladbach, in Germania, è un centro moderno noto per la sua imponente statura e la sua abilità nel tiro da fuori.

Ha iniziato la sua carriera giovanile con il RheinEnergie Köln, debuttando professionalmente nella stagione 2006/07. Fin dall’inizio, Pleiss ha mostrato un enorme potenziale, emergendo come uno dei migliori talenti del basket tedesco.

Dopo gli esordi in Germania, Pleiss ha giocato in vari prestigiosi club europei, tra cui il Brose Bamberg, con cui ha conquistato tre campionati tedeschi consecutivi dal 2010 al 2012. Durante la stagione 2011/12, ha mantenuto una media di 10,1 punti, 6 rimbalzi e 1,4 stoppate a partita in Bundesliga.

Successivamente, Pleiss ha firmato con il Saski Baskonia in Spagna, dove ha giocato per due stagioni (2012-2014). Nel 2014/15 si è trasferito al FC Barcelona, registrando una media di 5,7 punti e 3,8 rimbalzi a partita in EuroLeague.

Nel 2015, Pleiss ha intrapreso l’avventura in NBA, firmando con gli Utah Jazz. Durante la stagione 2015/16, ha disputato 10 partite con una media di 2,4 punti e 1,5 rimbalzi a partita, trascorrendo anche del tempo in D-League con gli Idaho Stampede.

Dopo l’esperienza oltreoceano, Pleiss è tornato in Europa, firmando con il Galatasaray in Turchia per la stagione 2016/17. Ha poi proseguito la sua carriera europea con il Valencia Basket (2017-2018) e infine con l’Anadolu Efes, dove milita dal 2018. Con l’Anadolu Efes, Pleiss ha raggiunto notevoli successi, vincendo l’EuroLeague nel 2021 e nel 2022.

Nella stagione 2022/23, Pleiss ha mantenuto una media di 6,7 punti e 2,9 rimbalzi in EuroLeague.

Nella stagione 2023/24, Tibor Pleiss ha giocato 23 partite sempre con l’Anadolu Efes in Eurolega, registrando una media di 7,8 punti e 3,6 rimbalzi per incontro, con un’ottima percentuale di tiro dal campo del 52,3%, un’eccezionale precisione da tre punti del 43,5% e un’accuratezza ai tiri liberi dell’88,9%.

Pleiss è stato anche un pilastro della nazionale tedesca, rappresentando il suo paese in numerose competizioni internazionali, tra cui i Campionati Europei e i Mondiali.

La sua bacheca personale annovera: 2 Eurolega, 3 campionati tedeschi, 3 campionati turchi, 4 coppe di Germania, 1 coppa di Turchia, 2 Supercoppa tedesca, 1 Supercoppa spagnola e 3 coppe del Presidente.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark

