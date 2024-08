Perché Nikola Jokic non parla con la stampa alle Olimpiadi?

Nikola Jokic non sta parlando con i giornalisti durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il motivo? Molto semplice: non ne ha voglia. Si sa che la stella serba non si presta volentieri alla stampa e durante i Giochi Olimpici sta evitando di rilasciare dichiarazioni.

Lo ha spiegato chiaramente il compagno di squadra Bogdan Bogdanovic.

Parlare con i giornalisti è bellissimo ma lui preferisce parlare con me. In NBA se non ti presti alla stampa vieni multato, qui non esistono provvedimenti del genere. Mi ha detto: “Non sento la necessità di rilasciare dichiarazioni, non vi offendete, non ho nulla contro i cronisti”.