Serie A2 2023-2024, come funziona la fase a orologio?

Quest’oggi si chiude la regular season della Serie A2 2023-2024 e si definiranno quindi i vari gironi per la seconda fase, detta anche fase a orologio. Ma come funziona esattamente il regolamento? Eccolo spiegato qui di seguito.

Ogni squadra incontra in casa le 5 squadre dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Esempio: 1 girone Verde incontra in casa 2, 3, 4, 5 e 6 Rosso; in trasferta 12, 11, 10, 9 e 8 Rosso.

Viene mantenuta la classifica all’interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale.

Fonte: ufficio stampa Lega Nazionale Pallacanestro

Insomma, il momento più caldo dell’anno in questa Serie A2 2023-2024 sta arrivando perché la fase a orologio determina tutte le posizioni in classifica per i playoff. Perdere o vincere una gara ti mette in posizione di vantaggio o di svantaggio, soprattutto in un campionato dove il fattore campo conta tantissimo.

Stiamo a vedere come si posizioneranno le varie squadre alla fine della regular season e chi terminerà prima nel girone rosso con Fortitudo Bologna e Forlì a pari punti a quota 34, ma con la Effe in vantaggio per gli scontri diretti.

