L’abbigliamento pre-gara di LeBron James fa SOGNARE una trade ai tifosi dei Knicks?

La stella dei Los Angeles Lakers LeBron James ha messo in subbuglio il mondo dell’NBA questa settimana con un semplice tweet raffigurante una clessidra che ha mandato in tilt i social media nel tentativo di decodificare il suo messaggio. Oggi LeBron James ha fatto lo stesso con i Knicks semplicemente vestendosi.

Il tweet è stato seguito da un tweet ancora più strano di David Pingalore di KTLA, che ha suggerito che i Lakers stessero valutando il mercato commerciale per LeBron James in vista della NBA Trade Deadline. Pingalore ha un curriculum incredibilmente accurato quando si tratta di James.

L’agente di James, Rich Paul, ha smentito qualsiasi trattativa commerciale che coinvolga la stella dei Lakers, ma questo non ha impedito ai tifosi di continuare a speculare, soprattutto dopo la scelta delle scarpe di LeBron James in vista della partita contro i New York Knicks.

"Mr. James in the Garden!" LAKERS/KNICKS • 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/8FgX5tAt9S — NBA (@NBA) February 3, 2024

Non è la prima volta che accostano LeBron James, stella dei Lakers, ai Knicks nel corso della sua carriera, sia per via di una trattativa che per via della free agency. Ma è altamente improbabile che vi finisca in questa stagione o in qualsiasi altra stagione. James ha anche chiarito di voler giocare almeno una stagione in NBA con suo figlio Bronny.

