Serie A2, il calendario (provvisorio) della fase a orologio

Il calendario ufficiale della fase a orologio sarà reso noto dal Settore Agonistico FIP e da LNP entro la giornata di martedì 6 febbraio, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi previsti dalla formula, ed a seguito dell’omologazione dei risultati delle gare dell’ultimo turno disputato da parte del Giudice Sportivo FIP.

Data di svolgimento della gara Orario di gioco Giornata Squadra Casa Squadra Fuori Impianto di gioco 11/02/2024 18:00 1 Unieuro Forlì Real Sebastiani Rieti Unieuro Arena – Forlì 11/02/2024 18:00 1 Flats Service Fortitudo Bologna Ferraroni Juvi Cremona PalaDozza – Bologna 11/02/2024 18:00 1 Apu Old Wild West Udine Wegreenit Urania Milano Palasport “Carnera” – Udine 11/02/2024 18:00 1 Tezenis Verona Gruppo Mascio Treviglio Pala AGSM AIM – Verona 11/02/2024 18:00 1 Pallacanestro Trieste Luiss Roma PalaTrieste – Trieste 11/02/2024 18:00 1 UCC Assigeco Piacenza Elachem Vigevano 1955 PalaBanca – Piacenza 11/02/2024 18:00 1 RivieraBanca Basket Rimini Moncada Energy Agrigento Palasport Flaminio – Rimini 11/02/2024 18:00 1 Sella Cento Novipiù Monferrato Baltur Arena – Cento 11/02/2024 18:00 1 HDL Nardò Basket Benacquista Assicurazioni Latina Palasport “San Giuseppe da Copertino” – Lecce 11/02/2024 18:00 1 UEB Gesteco Cividale Trapani Shark PalaGesteco – Cividale del Friuli 11/02/2024 18:00 1 Agribertocchi Orzinuovi Acqua S.Bernardo Cantù PalaBertocchi – Orzinuovi 11/02/2024 18:00 1 Umana Chiusi Reale Mutua Torino PalaPania – Chiusi 18/02/2024 18:00 2 Moncada Energy Agrigento Unieuro Forlì PalaMoncada – Porto Empedocle 18/02/2024 18:00 2 Novipiù Monferrato Flats Service Fortitudo Bologna PalaEnergica “Paolo Ferraris” – Casale Monferrato 18/02/2024 18:00 2 Benacquista Assicurazioni Latina Apu Old Wild West Udine Palasport “Ponte Grande” – Ferentino 18/02/2024 18:00 2 Trapani Shark Tezenis Verona PalaShark – Trapani 18/02/2024 18:00 2 Acqua S.Bernardo Cantù Pallacanestro Trieste Pala FitLine – Desio 18/02/2024 18:00 2 Reale Mutua Torino UCC Assigeco Piacenza Pala “Gianni Asti” – Torino 18/02/2024 18:00 2 Real Sebastiani Rieti RivieraBanca Basket Rimini PalaSojourner – Rieti 18/02/2024 18:00 2 Ferraroni Juvi Cremona Sella Cento PalaRadi – Cremona 18/02/2024 18:00 2 Wegreenit Urania Milano HDL Nardò Basket PalaLido Allianz Cloud – Milano 18/02/2024 18:00 2 Gruppo Mascio Treviglio UEB Gesteco Cividale PalaFacchetti – Treviglio 18/02/2024 18:00 2 Luiss Roma Agribertocchi Orzinuovi Palazzetto dello Sport – Roma 18/02/2024 18:00 2 Elachem Vigevano 1955 Umana Chiusi PalaElachem – Vigevano 25/02/2024 18:00 3 Unieuro Forlì Wegreenit Urania Milano Unieuro Arena – Forlì 25/02/2024 18:00 3 Flats Service Fortitudo Bologna Gruppo Mascio Treviglio PalaDozza – Bologna 25/02/2024 18:00 3 Apu Old Wild West Udine Luiss Roma Palasport “Carnera” – Udine 25/02/2024 18:00 3 Tezenis Verona Elachem Vigevano 1955 Pala AGSM AIM – Verona 25/02/2024 18:00 3 Pallacanestro Trieste Moncada Energy Agrigento PalaTrieste – Trieste 25/02/2024 18:00 3 UCC Assigeco Piacenza Novipiù Monferrato PalaBanca – Piacenza 25/02/2024 18:00 3 RivieraBanca Basket Rimini Benacquista Assicurazioni Latina Palasport Flaminio – Rimini 25/02/2024 18:00 3 Sella Cento Trapani Shark Baltur Arena – Cento 25/02/2024 18:00 3 HDL Nardò Basket Acqua S.Bernardo Cantù Palasport “San Giuseppe da Copertino” – Lecce 25/02/2024 18:00 3 UEB Gesteco Cividale Reale Mutua Torino PalaGesteco – Cividale del Friuli 25/02/2024 18:00 3 Agribertocchi Orzinuovi Real Sebastiani Rieti PalaBertocchi – Orzinuovi 25/02/2024 18:00 3 Umana Chiusi Ferraroni Juvi Cremona PalaPania – Chiusi 03/03/2024 18:00 4 Luiss Roma Unieuro Forlì Palazzetto dello Sport – Roma 03/03/2024 18:00 4 Elachem Vigevano 1955 Flats Service Fortitudo Bologna PalaElachem – Vigevano 03/03/2024 18:00 4 Moncada Energy Agrigento Apu Old Wild West Udine PalaMoncada – Porto Empedocle 03/03/2024 18:00 4 Novipiù Monferrato Tezenis Verona PalaEnergica “Paolo Ferraris” – Casale Monferrato 03/03/2024 18:00 4 Benacquista Assicurazioni Latina Pallacanestro Trieste Palasport “Ponte Grande” – Ferentino 03/03/2024 18:00 4 Trapani Shark UCC Assigeco Piacenza PalaShark – Trapani 03/03/2024 18:00 4 Acqua S.Bernardo Cantù RivieraBanca Basket Rimini Pala FitLine – Desio 03/03/2024 18:00 4 Reale Mutua Torino Sella Cento Pala “Gianni Asti” – Torino 03/03/2024 18:00 4 Real Sebastiani Rieti HDL Nardò Basket PalaSojourner – Rieti 03/03/2024 18:00 4 Ferraroni Juvi Cremona UEB Gesteco Cividale PalaRadi – Cremona 03/03/2024 18:00 4 Wegreenit Urania Milano Agribertocchi Orzinuovi PalaLido Allianz Cloud – Milano 03/03/2024 18:00 4 Gruppo Mascio Treviglio Umana Chiusi PalaFacchetti – Treviglio 10/03/2024 18:00 5 Unieuro Forlì Reale Mutua Torino Unieuro Arena – Forlì 10/03/2024 18:00 5 Flats Service Fortitudo Bologna Real Sebastiani Rieti PalaDozza – Bologna 10/03/2024 18:00 5 Apu Old Wild West Udine Ferraroni Juvi Cremona Palasport “Carnera” – Udine 10/03/2024 18:00 5 Tezenis Verona Wegreenit Urania Milano Pala AGSM AIM – Verona 10/03/2024 18:00 5 Pallacanestro Trieste Gruppo Mascio Treviglio PalaTrieste – Trieste 10/03/2024 18:00 5 UCC Assigeco Piacenza Luiss Roma PalaBanca – Piacenza 10/03/2024 18:00 5 RivieraBanca Basket Rimini Elachem Vigevano 1955 Palasport Flaminio – Rimini 10/03/2024 18:00 5 Sella Cento Moncada Energy Agrigento Baltur Arena – Cento 10/03/2024 18:00 5 HDL Nardò Basket Novipiù Monferrato Palasport “San Giuseppe da Copertino” – Lecce 10/03/2024 18:00 5 UEB Gesteco Cividale Benacquista Assicurazioni Latina PalaGesteco – Cividale del Friuli 10/03/2024 18:00 5 Agribertocchi Orzinuovi Trapani Shark PalaBertocchi – Orzinuovi 10/03/2024 18:00 5 Umana Chiusi Acqua S.Bernardo Cantù PalaPania – Chiusi 24/03/2024 18:00 6 Novipiù Monferrato Unieuro Forlì PalaEnergica “Paolo Ferraris” – Casale Monferrato 24/03/2024 18:00 6 Benacquista Assicurazioni Latina Flats Service Fortitudo Bologna Palasport “Ponte Grande” – Ferentino 24/03/2024 18:00 6 Trapani Shark Apu Old Wild West Udine PalaShark – Trapani 24/03/2024 18:00 6 Acqua S.Bernardo Cantù Tezenis Verona Pala FitLine – Desio 24/03/2024 18:00 6 Reale Mutua Torino Pallacanestro Trieste Pala “Gianni Asti” – Torino 24/03/2024 18:00 6 Real Sebastiani Rieti UCC Assigeco Piacenza PalaSojourner – Rieti 24/03/2024 18:00 6 Ferraroni Juvi Cremona RivieraBanca Basket Rimini PalaRadi – Cremona 24/03/2024 18:00 6 Wegreenit Urania Milano Sella Cento PalaLido Allianz Cloud – Milano 24/03/2024 18:00 6 Gruppo Mascio Treviglio HDL Nardò Basket PalaFacchetti – Treviglio 24/03/2024 18:00 6 Luiss Roma UEB Gesteco Cividale Palazzetto dello Sport – Roma 24/03/2024 18:00 6 Elachem Vigevano 1955 Agribertocchi Orzinuovi PalaElachem – Vigevano 24/03/2024 18:00 6 Moncada Energy Agrigento Umana Chiusi PalaMoncada – Porto Empedocle 31/03/2024 18:00 7 Unieuro Forlì Ferraroni Juvi Cremona Unieuro Arena – Forlì 31/03/2024 18:00 7 Flats Service Fortitudo Bologna Wegreenit Urania Milano PalaDozza – Bologna 31/03/2024 18:00 7 Apu Old Wild West Udine Gruppo Mascio Treviglio Palasport “Carnera” – Udine 31/03/2024 18:00 7 Tezenis Verona Luiss Roma Pala AGSM AIM – Verona 31/03/2024 18:00 7 Pallacanestro Trieste Elachem Vigevano 1955 PalaTrieste – Trieste 31/03/2024 18:00 7 UCC Assigeco Piacenza Moncada Energy Agrigento PalaBanca – Piacenza 31/03/2024 18:00 7 RivieraBanca Basket Rimini Novipiù Monferrato Palasport Flaminio – Rimini 31/03/2024 18:00 7 Sella Cento Benacquista Assicurazioni Latina Baltur Arena – Cento 31/03/2024 18:00 7 HDL Nardò Basket Trapani Shark Palasport “San Giuseppe da Copertino” – Lecce 31/03/2024 18:00 7 UEB Gesteco Cividale Acqua S.Bernardo Cantù PalaGesteco – Cividale del Friuli 31/03/2024 18:00 7 Agribertocchi Orzinuovi Reale Mutua Torino PalaBertocchi – Orzinuovi 31/03/2024 18:00 7 Umana Chiusi Real Sebastiani Rieti PalaPania – Chiusi 07/04/2024 18:00 8 Elachem Vigevano 1955 Unieuro Forlì PalaElachem – Vigevano 07/04/2024 18:00 8 Moncada Energy Agrigento Flats Service Fortitudo Bologna PalaMoncada – Porto Empedocle 07/04/2024 18:00 8 Novipiù Monferrato Apu Old Wild West Udine PalaEnergica “Paolo Ferraris” – Casale Monferrato 07/04/2024 18:00 8 Benacquista Assicurazioni Latina Tezenis Verona Palasport “Ponte Grande” – Ferentino 07/04/2024 18:00 8 Trapani Shark Pallacanestro Trieste PalaShark – Trapani 07/04/2024 18:00 8 Acqua S.Bernardo Cantù UCC Assigeco Piacenza Pala FitLine – Desio 07/04/2024 18:00 8 Reale Mutua Torino RivieraBanca Basket Rimini Pala “Gianni Asti” – Torino 07/04/2024 18:00 8 Real Sebastiani Rieti Sella Cento PalaSojourner – Rieti 07/04/2024 18:00 8 Ferraroni Juvi Cremona HDL Nardò Basket PalaRadi – Cremona 07/04/2024 18:00 8 Wegreenit Urania Milano UEB Gesteco Cividale PalaLido Allianz Cloud – Milano 07/04/2024 18:00 8 Gruppo Mascio Treviglio Agribertocchi Orzinuovi PalaFacchetti – Treviglio 07/04/2024 18:00 8 Luiss Roma Umana Chiusi Palazzetto dello Sport – Roma 14/04/2024 18:00 9 Unieuro Forlì Acqua S.Bernardo Cantù Unieuro Arena – Forlì 14/04/2024 18:00 9 Flats Service Fortitudo Bologna Reale Mutua Torino PalaDozza – Bologna 14/04/2024 18:00 9 Apu Old Wild West Udine Real Sebastiani Rieti Palasport “Carnera” – Udine 14/04/2024 18:00 9 Tezenis Verona Ferraroni Juvi Cremona Pala AGSM AIM – Verona 14/04/2024 18:00 9 Pallacanestro Trieste Wegreenit Urania Milano PalaTrieste – Trieste 14/04/2024 18:00 9 UCC Assigeco Piacenza Gruppo Mascio Treviglio PalaBanca – Piacenza 14/04/2024 18:00 9 RivieraBanca Basket Rimini Luiss Roma Palasport Flaminio – Rimini 14/04/2024 18:00 9 Sella Cento Elachem Vigevano 1955 Baltur Arena – Cento 14/04/2024 18:00 9 HDL Nardò Basket Moncada Energy Agrigento Palasport “San Giuseppe da Copertino” – Lecce 14/04/2024 18:00 9 UEB Gesteco Cividale Novipiù Monferrato PalaGesteco – Cividale del Friuli 14/04/2024 18:00 9 Agribertocchi Orzinuovi Benacquista Assicurazioni Latina PalaBertocchi – Orzinuovi 14/04/2024 18:00 9 Umana Chiusi Trapani Shark PalaPania – Chiusi 21/04/2024 18:00 10 Benacquista Assicurazioni Latina Unieuro Forlì Palasport “Ponte Grande” – Ferentino 21/04/2024 18:00 10 Trapani Shark Flats Service Fortitudo Bologna PalaShark – Trapani 21/04/2024 18:00 10 Acqua S.Bernardo Cantù Apu Old Wild West Udine Pala FitLine – Desio 21/04/2024 18:00 10 Reale Mutua Torino Tezenis Verona Pala “Gianni Asti” – Torino 21/04/2024 18:00 10 Real Sebastiani Rieti Pallacanestro Trieste PalaSojourner – Rieti 21/04/2024 18:00 10 Ferraroni Juvi Cremona UCC Assigeco Piacenza PalaRadi – Cremona 21/04/2024 18:00 10 Wegreenit Urania Milano RivieraBanca Basket Rimini PalaLido Allianz Cloud – Milano 21/04/2024 18:00 10 Gruppo Mascio Treviglio Sella Cento PalaFacchetti – Treviglio 21/04/2024 18:00 10 Luiss Roma HDL Nardò Basket Palazzetto dello Sport – Roma 21/04/2024 18:00 10 Elachem Vigevano 1955 UEB Gesteco Cividale PalaElachem – Vigevano 21/04/2024 18:00 10 Moncada Energy Agrigento Agribertocchi Orzinuovi PalaMoncada – Porto Empedocle 21/04/2024 18:00 10 Novipiù Monferrato Umana Chiusi PalaEnergica “Paolo Ferraris” – Casale Monferrato

LE DATE della fase a orologio della Serie A2 (tutti turni domenicali)

Febbraio: 11, 18, 25.

Marzo: 3, 10, 24, 31

Aprile: 7, 14, 21

NOTE sulla fase a orologio della Serie A2

1) Pausa domenica 17 marzo della fase a orologio della Serie A2, nel weekend della Final Four Coppa Italia LNP;

2) Per sorteggio, iniziano con un turno casalingo le squadre del Girone Rosso. Per poi proseguire in perfetta alternanza fino alla decima giornata. Che sarà di conseguenza ospitata dalle squadre del Girone Verde;

3) In occasione del turno pasquale (31 marzo), è lasciata ai Club ospitanti la facoltà di definire la data della gara in calendario;

4) Cinque gare della fase ad orologio saranno anticipate al venerdì per consentirne la diretta su RaiSportHD;

5) Alcune gare saranno soggette a rinvio per le convocazioni di atleti con le rispettive Nazionali impegnate nelle Qualificazioni FIBA di metà febbraio.

Fonte: ufficio stampa LNP

Leggi anche: Joel Embiid si opererà al menisco ma forse non ha finito la stagione