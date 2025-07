Shai Gilgeous-Alexander firma il contratto più RICCO della storia NBA

Shai Gilgeous-Alexander mette la ciliegina sulla torta del suo 2025, anno che gli ha già portato un titolo NBA, un MVP delle Finals, un MVP delle Finali della Western Conference e un MVP della stagione regolare. La superstar degli Oklahoma City Thunder ha prolungato il proprio contratto con la franchigia, che altrimenti sarebbe scaduto nel 2027, diventando il giocatore più pagato del mondo e della storia NBA.

SGA ha infatti siglato un quadriennale che porterà la scadenza del suo contratto al 2031: la cifra che guadagnerà in questi 4 anni aggiuntivi si aggira intorno ai 285.4 milioni di dollari. Ciò significa che Gilgeous-Alexander, nella stagione 2030-31, quando avrà 32 anni, percepirà 78.9 milioni di dollari a stagione. Praticamente guadagnerà quasi 1 milioni di dollari per ogni partita disputata in stagione regolare.

BREAKING: NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander has agreed to a four-year, $285 million super maximum contract extension with the championship Oklahoma City Thunder through 2030-31, sources tell ESPN. This is now the richest annual salary for a player in league history. pic.twitter.com/eptbVjUo6j

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025