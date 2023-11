Shai Gilgeous-Alexander vuole annullare l’acquisto della sua villa per un motivo ASSURDO

Shai Gilgeous-Alexander ha acquistato una casa da 6,1 milioni di dollari vicino al lago Ontario ma ora vuole annullare l’acquisto.

La transazione della casa di Burlington, Ontario, è avvenuta a maggio. Alcuni giorni dopo, Gilgeous-Alexander ha iniziato a ricevere strane visite a casa sua: alcune persone dall’aspetto minaccioso si sono avvicinate all’abitazione in diverse occasioni, come riporta Ian Austen del New York Times.

La casa apparteneva ad Aiden Pleterski, un autodefinito “re delle criptovalute” che deve 19,5 milioni di dollari a più di 150 clienti di investimento dopo aver dichiarato bancarotta nel 2022.

Pleterski è stato addirittura rapito nel dicembre 2022 da uno dei suoi investitori e da altri quattro uomini, cita Austen nei documenti del tribunale. Aveva una guardia di sicurezza per spaventare i possibili aggressori, ma alla fine ha lasciato la casa.

Gilgeous-Alexander sostiene, tramite una holding, che queste informazioni non sono state divulgate durante l’acquisto della casa e vuole che la transazione venga annullata. L’argomentazione principale è che il venditore originario non ha informato gli acquirenti del legame tra la casa e Pleterski, compromettendo il benessere del futuro proprietario.

Stiamo a vedere come andrà a finire ma sicuramente si tratta di una storia assurda che vede coinvolto il malcapitato Shai Gilgeous-Alexander.

