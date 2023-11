VIDEO: ecco la prima ESPULSIONE di POZZECCO con l’ASVEL

Senza Nando De Colo, l’ASVEL ha mancato di poco la vittoria in casa in EuroLega contro il Baskonia, trascinata dalla coppia Markus Howard e Chima Moneke. Nel terzo quarto l’espulsione di Gianmarco Pozzecco con l’ASVEL non ha cambiato le sorti della contesa.

Se le squalifiche della “Mosca Atomica”, soprattutto con la Nazionale italiana, hanno portato bene ai suoi giocatori e al suo assistente Edoardo Casalone, la prima espulsione di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Villeurbanne non si è rivelata favorevole per l‘ASVEL. Nonostante un primo tempo positivo (49-42), il 31-16 inflitto dagli spagnoli nel terzo atto, combinato con le lacune difensive già osservate sotto TJ Parker, hanno avuto la meglio sui compagni di squadra di Mike Scott (22 punti) e Timothé Luwawu-Cabarrot (10 punti, 8 assist, 4 rimbalzi).

A un minuto dalla fine del terzo periodo, Gianmarco Pozzecco è stato mandato negli spogliatoi per il secondo fallo tecnico… dopo un errore arbitrale corretto poi in favore dell’ASVEL (65-66, 29°). E gli uomini di Edoardo Casalone si sono presi un terribile 7-0 chiudendo un quarto doloroso sul piano difensivo (65-73).

Insomma, Gianmarco Pozzecco ha messo il suo marchio di fabbrica anche in Francia e anche in EuroLega con questa espulsione.

Leggi anche: Danilo Gallinari assicura: “Alle Olimpiadi con l’Italia voglio esserci”. E sull’ipotesi di ritiro…