“Shaqstradamus”: Shaquille O’Neal va virale dopo la perfetta previsione di gara-2 tra Heat e Celtics

Shaquille O’Neal è un uomo ricco, ma lo è diventato ancora di più dopo la seconda partita del primo turno della serie tra due delle sue ex squadre, i Miami Heat e i Boston Celtics, mercoledì sera. Prima della partita, Shaq aveva previsto che Miami avrebbe battuto Boston di 10 punti e aveva scommesso contro Charles Barkley. All’intervallo, il leggendario big man dell’NBA ha raddoppiato la sua scommessa, che si è rivelata un’ottima decisione commerciale perché gli Heat hanno steso Boston a Beantown, 111-101, proprio come aveva previsto Shaq. Ecco com’è nato “Shaqstradamus”.

Gli Heat erano sfavoriti di circa 14 punti nella partita di mercoledì ma non per “Shaqstradamus”. Sono stati sconfitti dai Celtics in Gara 1 con 20 punti di scarto (114-94) e sono ancora privi del loro leader e miglior giocatore della stagione, Jimmy Butler, a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo. La maggior parte degli indizi fa pensare a un’altra grande vittoria dei Celtics in Gara 2, da cui l’ampio margine di scommesse. Tuttavia, gli Heat hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra difficile da eliminare nei playoff. Anche senza Butler, Miami ha operato senza paura sul parquet.

Tyler Herro si è ripreso dalla brutta prestazione dell’esordio della serie e ha realizzato 24 punti in gara 2, tirando 7/13 dal campo e realizzando tutti i suoi quattro tentativi da dietro l’arco. Inoltre, Herro ha distribuito 14 punti per sostenere il ritmo dell’attacco di Miami anche quando non segna. Anche Bam Adebayo si è fatto valere, dominando il confronto con Kristaps Porzingis con una doppia-doppia da 21 punti e 10 rimbalzi.

