Mark Cuban paga la multa dei Mavericks… e anzi raddoppia!

I Dallas Mavericks un paio di giorni fa sono stati multati dalla NBA di 750.000 dollari per le loro azioni in occasione della partita del 7 aprile contro Chicago. Ancora in corsa per il Play-in, i Mavs lasciarono a riposo tutti i titolari per avere più chance di perdere la gara e venire matematicamente esclusi dalla post-season. In questo modo Dallas ha quasi la certezza di tenersi la scelta al Draft di quest’anno, che sarà sua se inclusa in Top 10 (altrimenti sarebbe finita a New York).

Mark Cuban, che di sicuro non ha problemi economici, ha deciso di coprire di tasca propria l’intero ammontare della multa. Il proprietario dei Mavs pagherà non solo i 750.000 decisi dalla NBA, ma ne donerà altri 750.000 in beneficienza. Insomma Cuban, che ha un patrimonio superiore ai 5 miliardi di dollari, sborserà 1.5 milioni di dollari tutti in una volta: lo o.o2% circa del suo net worth.