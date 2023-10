Shengelia guida la Virtus Bologna al successo sull’Alba Berlino

Dopo la splendida vittoria di settimana scorsa in casa dell’AS Monaco, la Virtus Bologna fa il bis contro l’Alba Berlino. I bianconeri hanno avuto la meglio sui tedeschi, centrando la seconda vittoria in tre gare di EuroLega, in una partita quasi mai in discussione. Merito di un primo quarto da 27-11, con 7 punti di Belinelli nei primi 3′ e 5 triple a segno (saranno 10 alla fine del match). La Virtus ha addirittura doppiato Berlino nel secondo periodo, 32-16 con una tripla di Dobric, ed ha raggiunto anche il +18 prima dell’intervallo.

Con Bologna in controllo Toko Shengelia è salito in cattedra nel terzo quarto, segnando 12 punti nella frazione che hanno permesso alla Virtus di mantenere 16 punti di vantaggio al 30′. Divario poi amministrato nell’ultimo quarto, dove il protagonista è stato invece Jordan Mickey con 11 punti. 87-76 il risultato finale.

Nota lieta per il basket italiano, oltre alla vittoria della Virtus: 15 punti di Matteo Spagnolo in 15′, con 5/9 al tiro.

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 3, Belinelli 12, Pajola 3, Smith 3, Dobric 6, Cacok NE, Shengelia 26, Hackett 5, Mickey 15, Dunston 7, Abass.

Alba Berlino: Brown 17, Procida 2, Spagnolo 15, Delow 6, Mattisseck 3, Schneider 4, Thomas 2, Nikic 2, Samar, Olinde 10, Thiemann 13, Bean 2.

Foto: Virtus Bologna