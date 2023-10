Virtus Bologna-Alba Berlino, le pagelle: Shengelia dominante. Spagnolo chiude con il botto

La Virtus Segafredo Bologna si prende la seconda vittoria di fila in Eurolega si prende la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo 87-76 l’Alba Berlino. Ecco le pagelle:

Virtus Bologna

Isaia Cordinier, voto, 7 – Meno appariscente che in altre occasioni ma alla fine mette a bersaglio una tripla pesantissima.

Iffe Lundberg, SV – Gioca troppo poco per lasciare il segno come fatto a Montecarlo.

Marco Belinelli, voto 7 – E’ protagonista in attacco in un primo quarto in cui la Virtus traccia il solco che poi la porta verso la vittoria.

Alessandro Pajola, voto 7 – I suoi numeri ancora non rendono giustizia a una gara in cui fa molto lavoro sporco, cancellando i pari ruolo avversari con una difesa asfissiante.

Jaleen Smith, voto 6 – Serata di ordinaria amministrazione. 3 punti e 2 assist in 9’ giocati.

Ognjen Dobric, voto 6 – Si vede meno che a Monaco ma c’è.

Toko Shengelia, voto 8 – MVP indiscusso della serata. Chiude con la palma di top scorer grazie ai 26 punti segnati e un impatto devastante.

Daniel Hackett, voto 6 – Il graffio del campione c’è. Per lui tripla pesantissima nel finale.

Jordan Mickey, voto 6.5 – Sempre più a suo agio nel sistema Banchi. Elemento decisamente funzionale.

Bryant Dunston, voto 6.5 – Con cinque punti blocca il primo tentativo di rimonta dell’Alba. Qualità ed esperienza che torneranno utili nella stagione.

Awudu Abass, 6 – 12′ in campo senza infamia né lode.

Alba Berlino

Sterling Brown, voto 6 – Prova a tenere a galla l’Alba ma più di tanto non incide.

Gabriele Procida, voto 6 – Ci mette voglia nonostante qualche imprecisione. Talento e atletismo da Eurolega.

Matteo Spagnolo, voto 7 – A lungo dimenticato inspiegabilmente in panchina da coach Gonzalez, nel quarto quarto fa vedere di che pasta è fatto e si carica Berlino sulle spalle.

Malte Delow, voto 5 – Non riesce minimamente a incidere.

Jonas Mattiseck, voto 5 – 3 punti in 5’. Non la sua miglior serata.

Tim Schneider, voto 5 – Anche lui fatica al cospetto della difesa bianconera.

Matt Thomas, voto 5 – Da lui ci si aspetta molto, molto di più.

Ziga Samar, voto 4.5 – Annullato dal grande lavoro di Pajola

Louis Olinde, voto 6.5 – Sua la fiammata che riporta l’Alba a contatto nel terzo quarto. Giocatore di qualità.

Johannes Thiemann, voto 6.5 – Tra i migliori dei suoi. Si impegna per tenere viva Berlino.

Justin Bean, voto 4.5 – Non incide.

Foto: Virtus Bologna