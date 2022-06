Shengelia sale in cattedra e la Virtus Bologna vince gara-2 con Milano

La Virtus Bologna ha pareggiato la serie con l’Olimpia Milano grazie a un,eccellente prestazione di Toko Shengelia, autore di 22 punti e 8 rimbalzi in 31 minuti.

Anche quest’oggi, come 2 giorni fa, lo spettacolo non è stato il protagonista assoluto della contesa però almeno si è presentato questa volta, seppur per poco. Le squadre sono certamente stanche e affaticate a cause delle lunghe e impegnative annate europee, inoltre gli infortuni hanno complicato ancora di più il tutto.

In generale è stata una partita molto equilibrata, decisa nel secondo tempo dall’estro e dalla qualità del georgiano, sempre più protagonista di questa Virtus. Per i lombardi discrete – ma non eccezionali – prestazioni di David Hall e Shavon Shields. Buon contributo anche di Gigi, ora finalmente in una condizione fisica più che accettabile.

Gara-3 sarà molto importante per le sorti della contesa. Milano potrebbe tornare a Bologna in vantaggio 3 a 1 ma tanto dipende da come interpreterà la terza sfida del matchup. Ricordiamo che i due team si sfideranno domenica sera al Mediolanum Forum di Assago.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori NE, Mannion 2, Belinelli 10, Pajola 7, Alibegovic 4, Jaiteh 11, Shengelia 22, Hackett 5, Sampson 2, Weems 9, Teodosic 3, Cordinier 19. All. Sergio Scariolo.

OLIMPIA MILANO: Melli 5, Grant 3, Rodriguez 10, Ricci 1, Biligha 4, Hall 16, Baldasso 0, Shields 15, Alviti NE, Hines 0, Bentil 3, Datome 11. All. Ettore Messina.

Qui per leggere le statistiche complete della gara.