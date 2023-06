Show di Shields, Milano doma la Virtus Bologna tradita da Teodosic e Shengelia

Olimpia Milano – Virtus Bologna 79-72

(26-24, 16-13, 17-17, 20-18)

Milano parte bene, ma Belinelli è caldissimo e tiene in gara la Virtus nei primi minuti di match, mentre Shengelia e Ojeleye commettono subito 2 falli a testa a causa di un metro arbitrale generalmente poco permissivo. Con i canestri di Hall e Shields, l’Olimpia riesce a portarsi a +4 ma gli ospiti non mollano: una tripla di Pajola chiude il primo quarto rispondendo a una tripla precedente di Baron, al 10′ il risultato è 26-24. I primi 2 punti del secondo periodo sono della Virtus, che pareggia prima di subire un parziale di 6-0 che costringe Scariolo a chiamare timeout. Le triple di Baron e Napier costruiscono un primo allungo biancorosso, contenuto però da Jordan Mickey: il primo tempo si conclude 42-37.

L’Olimpia fa esplodere il Mediolanum Forum a inizio terzo quarto: tripla di Napier, tripla di Shields, stoppata di Biligha e schiacciata di Melli sul ribaltamento di fronte per il +9. L’inerzia è tutta dalla parte di Milano, che ferma l’attacco della Virtus e si porta anche a +11, mentre Biligha è il vero difference maker di questa fase di partita. Cordinier prova a suonare la carica, porta la Virtus a -8 ed è l’inizio di un parziale di 11-0 che riporta i bianconeri in corsa. Napier raffredda gli ospiti con un gioco da tre punti e alla fine al 30′ le due squadre si trovano sul 59-54. Cordinier commette il suo quarto fallo nei primi minuti del quarto quarto, Shields si mette l’Olimpia sulle spalle e con uno show offensivo (compresi dei sanguinosi rimbalzi offensivi concessi dalla Virtus) porta i suoi alla vittoria di Gara-5 79-72. In Gara-6 tra due giorni a Bologna i biancorossi avranno il primo matchpoint di questa serie.

Milano: Baron 12, Ricci, Biligha 4, Shields 22, Melli 13, Napier 12, Hall 2, Voigtmann, Tonut NE, Baldasso, Hines 3, Datome 3.

Virtus Bologna: Belinelli 17, Shengelia 2, Hackett 12, Ojeleye 5, Cordinier, Mannion NE, Pajola 7, Jaiteh 9, Mickey 6, Camara NE, Teodosic, Abass.

Foto: Olimpia Milano