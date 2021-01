Si avvicina il rientro in campo di Kemba Walker con i Celtics

Kemba Walker deve ancora fare il proprio esordio in questa stagione a causa di un problema al ginocchio che si portava dietro dall’esperienza nella “bolla”, nella quale ha comunque segnato 20.3 punti di media. Dopo aver effettuato l’iniezione di cellule staminali ed aver affrontato un programma di 12 settimane per rinforzare il ginocchio, Walker sembra ora quasi pronto a tornare in campo.

Il playmaker dei Boston Celtics ha ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi e, anche se non si conosce ufficialmente la data del suo rientro, secondo Adam Himmelsbach del Boston Globe l’obiettivo sarebbe quello di riaverlo per la gara di venerdì prossimo contro gli Orlando Magic.

Celtics say Kemba Walker has been cleared to begin practicing. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 8, 2021

Obviously will ultimately depend on how Kemba’s full team workouts go but I’ve been hearing that they’re targeting next Friday vs Orlando for his return. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 8, 2021

