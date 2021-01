La partita tra Philadelphia e Denver è a forte rischio di rinvio

Il Covid-19 potrebbe costringere la NBA a rinviare una seconda partita, dopo quella di fine dicembre tra Oklahoma City e Houston. La pandemia ha già fermato Seth Curry e i protocolli potrebbero farlo anche con gran parte del restante roster, facendo scivolare la squadra, attualmente ancora in quarantena a New York dopo l’ultima partita contro Brooklyn, sotto gli 8 giocatori schierabili, condizione necessaria per scendere in campo.

A Curry, positivo al coronavirus, Terrance Ferguson, assente per motivi personali, Furkan Korkmaz e Mike Scott, infortunati, potrebbero essere infatti da aggiungere Joel Embiid, Danny Green, Tobias Harris, Shake Milton, Vincent Poirier, Paul Reed e Matisse Thybulle, per i quali c’è il rischio stop preventivo.

Questo lascerebbe i soli Ben Simmons, Dwight Howard, Tyrese Maxey, Tony Bradley, Isaiah Joe e il two-way contract Dakota Mathias a disposizione di coach Doc Rivers.

Secondo Adrian Wojnarowski, attualmente il piano dei Sixers sarebbe comunque quello di recarsi in pullman a Philadelphia nelle prossime ore e giocare regolarmente la partita in programma sabato sera contro i Denver Nuggets, ma ad oggi la gara resta a forte rischio.

The plan remains for the Sixers to bus back to Philadelphia tonight ahead of Saturday's game vs. Denver, but team still is waiting in a Manhattan hotel. https://t.co/GqyMF1Eh4H

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021