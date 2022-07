Simone Fontecchio agli Utah Jazz: è praticamente ufficiale

I rumors di poche ore fa sono stati ora confermati da Adrian Wojnarowski: Simone Fontecchio si è accordato per due anni con gli Utah Jazz, per una cifra complessiva di 6.25 milioni di dollari. L’azzurro sarà quindi il terzo italiano in NBA l’anno prossimo dopo Danilo Gallinari e il naturalizzato Paolo Banchero.

Arriverà ai Jazz, una squadra dal futuro incerto che ha appena ceduto Rudy Gobert e potrebbe fare lo stesso con Donovan Mitchell nelle prossime settimane (Heat e Knicks favoriti). Fontecchio è reduce da due anni in Eurolega, uno all’Alba Berlino e uno il Baskonia, Nell’ultima stagione ha mantenuto 11.0 punti e 4.4 rimbalzi di media.

Come riportato da Woj, gli esperti di DraftExpress considerano Fontecchio il miglior giocatore disponibile nello spot di ala fuori dalla NBA.

The Utah Jazz have agreed on a two-year, $6.25M deal with Italian forward Simone Fontecchio of Baskonia in the Spanish ACB, his agent Sam Goldfeder of @ExcelBasketball tells ESPN. @DraftExpress considers Fontecchio, 26, the best available international small forward prospect.

