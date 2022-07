Simone Fontecchio, biennale in arrivo con gli Utah Jazz?

Simone Fontecchio potrebbe giocare per gli Utah Jazz nella prossima stagione. Negli ultimi giorni, il classe 1995 era finito nel mirino dei Los Angeles Lakers, che però al momento non hanno avanzato nessuna proposta concreta al giocatore. I Jazz, al contrario, sembrerebbero aver offerto a Fontecchio un contratto biennale, come riportato da Eurodevotion e confermato da BasketNews.

BREAKING – Simone Fontecchio is about to sign a two year deal with the @utahjazz as per our spanish sources. #devotion — Eurodevotion (@eurodevotion) July 17, 2022

Nella scorsa stagione, con il Saski Baskonia, il pescarese ha mantenuto una media di 11 punti, 4.4 rimbalzi e 2.4 assist nei ventidue incontri di Eurolega disputati. In Liga ACB, invece, Fontecchio è sceso sul parquet trentotto volte mantenendo 12.5 punti e 3.7 rimbalzi di media. Al momento, la guardia della nazionale ha un contratto triennale con la società basca, contratto che prevede però la possibilità per il giocatore di esercitare una clausola rescissoria in caso di offerte da club della NBA.